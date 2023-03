L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 21 marzo la Giornata Internazionale delle Foreste nel 2012 per celebrare e accrescere la consapevolezza del valore inestimabile di tutti i tipi di foreste e dei pericoli della deforestazione.

Le foreste ricoprono un terzo della superficie terrestre e svolgono funzioni vitali per la nostra salute: purificano l'acqua, puliscono l'aria, catturano il carbonio per combattere il cambiamento climatico, forniscono cibo e medicinali salvavita e migliorano il nostro benessere. Nonostante questi inestimabili benefici, le foreste sono costantemente minacciate da una deforestazione senza precedenti, incendi, parassiti e siccità. La gestione sostenibile di questi "polmoni verdi" è fondamentale per combattere il cambiamento climatico e per contribuire alla prosperità e al benessere delle generazioni attuali e future.

Investendo nell'educazione forestale a tutti i livelli i paesi possono contribuire a garantire che scienziati, responsabili politici, silvicoltori, e comunità locali, lavorino insieme per arrestare la deforestazione e ripristinare paesaggi degradati.

A loro volta, foreste sane ci aiuteranno a raggiungere molti degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile imposti dalle Nazioni Unite.

Il tema per il 2023 è "Foreste e salute".