Giovedì 30 Marzo a Modena

Giovedì 30 Marzo 2023, presso lo Europe Direct di Modena, a partire dalle ore 14.30 si terrà l'evento di presentazione dei risultati del progetto GET UP! – Gamification as an Educational Tool for Upper schools on Parks and environment, finanziato nell'ambito del programma Erasmus Plus.

Il progetto ha l'obiettivo di supportare gli studenti e gli insegnanti delle scuole secondarie superiori nell'acquisire e sviluppare abilità di base e competenze chiave relativamente alla protezione della biodiversità, la sostenibilità e le questioni ambientali, attraverso un gioco educativo online che simuli la gestione di un parco naturale.

La prima parte dell'evento sarà dedicata alla presentazione del progetto GET UP! con particolare attenzione al game GET UP! e alle sue funzionalità e agli scenari oggetto dello strumento educativo: i parchi naturali coinvolti e le loro caratteristiche. Anche i Parchi del Ducato, partner del progetto, interverranno all'incontro con una presentazione sui parchi e sull'importanza di progetti come questo per sensibilizzare i ragazzi sul tema della sostenibilità.

Seguiranno le testimonianze degli studenti e delle studentesse della classe 2I del Liceo Scientifico Wiligelmo (Modena), che hanno avuto l'occasione di partecipare al testing internazionale del game insieme a coetanei slovacchi e spagnoli, e ci guideranno nell'utilizzo del game GET UP! stesso.

Il game GET UP! e la guida per gli insegnanti sono a disposizione delle scuole secondarie, di coloro che si occupano di educazione alla sostenibilità, di aree protette e ambiente.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio registrarsi (fino a esaurimento posti).

Per registrarsi e conoscere il programma completo è possibile registrarsi collegandosi alla sito di InEuropa