Incontro ai Musei Civici di Reggio Emilia giovedì 23 marzo

Un appuntamento serale per capire meglio questo animale che si è spinto fino alla Pianura Padana: ecologia, riconoscimento e metodi di indagine in natura.

Emanuele Fior, Servizio Conservazione, Ricerca e Monitoraggio dei Parchi del Ducato, vi aspetta giovedì 23 marzo 2023 alle ore 21.00 presso i Musei Civici di Reggio Emilia.

Nel gennaio 2022 un esemplare femmina di Sciacallo dorato è stato investito da un'auto a Casaltone, piccola frazione della bassa parmense nei pressi di Sorbolo. Lo spiacevole incidente ha testimoniato quello che già sporadici avvistamenti avevano indicato, e cioè che questa specie, dopo aver colonizzato, provenendo dai Balcani, l'Istria ed essere giunta in Friuli alla fine degli anni '80, è in espansione anche nella nostra regione.

Il recupero di questo esemplare ha avuto quindi una notevole importanza, e la spoglia della giovane femmina è stata fatta oggetto di una accurata preparazione tassidermica da parte dei Musei Civici di Reggio Emilia. Se questo non può, ovviamente, ridare vita all'esemplare, può tuttavia costituire il punto di partenza per la divulgazione di questa 'new entry' del patrimonio faunistico regionale e per approfondire il tema dei delicati equilibri tra le specie selvatiche nel nostro territorio fortemente antropizzato, nel quale è in corso da anni anche la più documentata espansione del lupo. La presenza in pianura padana di questo canide, di dimensioni di poco superiori a quelle di un volpe, non ha infatti precedenti storici.

Per trattare di questi temi i Musei Civici propongono un incontro con Emanuele Fior, ricercatore presso Parchi del Ducato, che dello Sciacallo dorato e del suo arrivo in pianura padana si sta attivamente occupando.

L'incontro, con ingresso libero, si terrà presso il Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1, giovedì 23 marzo alle ore 21.00.

Per ulteriori informazioni: Musei Civici