alla scoperta del Parco e della sua straordinaria realtà geologica

I weekend di primavera saranno una gran bella occasione per visitare il Museo geologico della Vena del Gesso Romagnola. Il nuovo percorso espositivo, allestito all'interno dello storico Palazzo Baronale di Tossignano (in piazza Andrea Costa), è pronto per condurre il visitatore alla scoperta della straordinaria realtà geologica del territorio del Parco e dei suggestivi paesaggi candidati a patrimonio Unesco.

Dal 25 marzo al 17 giugno, ogni sabato e domenica, si potrà visitare il museo e partecipare a visite guidate, per conoscere meglio tutti i segreti di un territorio unico al mondo. Questi gli orari completi:

Sabato dalle 9 alle 12.30

Con possibilità di organizzare visite guidate e/o laboratori per gruppi e scolaresche su richiesta

Domenica dalle 14.30 alle 17.30

Ogni domenica alle 15.30, su prenotazione, sarà possibile effettuare la visita guidata da parte di una guida esperta.

Il costo del biglietto d'ingresso è di € 5 a persona (bambini gratis fino a 13 anni compiuti). Il biglietto comprende il libro "Il Museo diffuso del Parco della Vena del Gesso Romagnola" e un gadget del museo. E' previsto un supplemento di € 2 a persona per la visita guidata di domenica alle 15,30.

Il costo di ingresso per gruppi superiori a 10 persone è di € 3 a persona (gratuità per l'accompagnatore)

Per informazioni e prenotazioni:

IF Imola Faenza Tourism Company

Piazza Ayrton Senna da Silva, 2

40026 Imola (BO) Italy

info@imolafaenza.it

tel. 0542 25 413

lun./ven. 9:00 - 18:00

sab. e dom. 10:00 - 17:00