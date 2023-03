Fa' la cosa giusta

Domenica 26 Marzo dalle 16:00 alle 18:00 partecipa ad un viaggio nell'affascinante mondo dei chirotteri, per apprendere il loro importante ruolo ecologico e conoscere i loro superpoteri, sfatando falsi miti, credenze errate e superstizioni. Giochi a tema per immedesimarsi nei nostri amici della notte e un laboratorio di costruzione di simpatici pipistrelli portafortuna da portare a casa per ricordo. Per le creazioni originali si useranno anche semplici materiali di recupero.

