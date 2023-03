Stiamo assistendo a un fenomeno unico! Lo Sciacallo dorato, uno fra i più adattabili mammiferi al mondo, si sta espandendo con una rapidità incredibile: dai primi avvistamenti in Friuli negli anni '80, è arrivato davvero velocemente in Bretagna e sembra che potrebbe dirigersi verso la penisola Iberica.

Questa specie non ama stabilirsi in zone con inverni freddi e con presenza del Lupo, ma attualmente ci sono meno certezze, pensando agli avvistamenti in Valle d'Aosta e in Valtellina.

Studiare questo fenomeno è un privilegio unico per gli zoologi, perché è una prima volta: non è un ritorno, ma una colonizzazione nuova e spontanea di una specie da studiare e da far conoscere nell'immaginario comune, e naturalmente da tutelare!

Il 27 Maggio a Milano Eliante organizzerà uno dei primi convegni dedicati a questa specie: seguici per rimanere aggiornato!

