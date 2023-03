Domenica 2 aprile nel Parco dei Cento Laghi con Camminaparchi

Passeggiata a cavallo nel Parco dei Cento Laghi. Partenza dal Ranch Stella del Bosco, in località Polita di Corniglio (854 m) attraverso l'antico borgo con storiche case in sassi, raggiungiamo la strada sterrata che conduce nel bosco di castagni secolari, dove si potranno ammirare i ruderi di vecchi seccatoi, conoscere il territorio circostante habitat degli animali selvatici, sino ad attraversare il guado. Poi faremo una "gimcana" tra piante di grandi dimensioni sradicate a terra a causa della neve e ghiaccio, usciamo dal bosco passando dalla scultura in sasso del "Folletto dei boschi" per raggiungere una collina panoramica molto suggestiva e dopo la sosta sempre in sella rientro al Ranch nel sentiero all'interno del bosco.

Grado di difficoltà: Basso, adatto anche per principianti (prima esperienza) - Dislivelli: 150 m - Tempo di percorrenza: H 1,00. Consigliato anche per famiglie max 2 bambini (età dagli 8 anni), che verranno affiancati da Istruttore

Ritrovo: Domenica 2 Aprile 2023 ore 10.30 c/o Ranch Stella del Bosco - Loc. Polita - Corniglio (PR). Termine escursione ore 11,30

Attrezzatura richiesta: pantaloni lunghi, camicia e/o mezze maniche, stivali da equitazione o scarponi da trekking, cap e protezione schiena - obbligatori sino età 18 anni (in dotazione anche dal Ranch)

Organizzatore e Guida: BEGHI ELISABETTA (Guida Equituristica E.N.G.E.A.)

Costo di partecipazione: € 25,00/cad.

Prenotazione obbligatoria: cell. 338 7154757 - WhatsApp - email vassy.e@libero.it

Possibilità di pernottamento e prima colazione presso adiacente struttura B&b Il Bosco delle Fate : per info 351/7502298

Nelle vicinanze (1 km ca.) Trattoria "Da Berto" per pranzo e/o cena : per info tel. 0521/889150.