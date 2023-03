Sabato 1 aprile con Camminaparchi

Un'escursione in bicicletta circondati dalle colline, con meravigliosi scorci del Castello di Torrechiara. Dal punto di partenza, prenderemo il Sentiero d'Arte, passando in mezzo ai vigneti, ammireremo le sculture installate lungo il percorso mentre la vista sarà rapita dallo straordinario Castello che domina la valle. Un territorio che offre attrattive storiche, enogastronomiche e naturalistiche.

Grado di difficoltà: Turistico (facile) - Dislivelli complessivi: 100 m - Distanza 10 Km - Tempo di percorrenza (escluse le soste): 1.15 h - Escursione adatta a tutti, possono partecipare bambini dagli 8 anni in su.

Ritrovo: Sabato 1 Aprile 2023 ore 14.30 presso il Parcheggio in Strada del Mulino, località Torrechiara (Langhirano PR). Termine escursione: ore 17.00

Attrezzatura richiesta: abbigliamento a strati, pantaloni lunghi (o corti) comodi, scarpe chiuse, giacca antivento, occhiali, guanti, casco obbligatorio, scorta personale di acqua (almeno 1 litro a testa). Portare un telo per sedere a terra. Bicicletta di tipo MTB. Per chi utilizza la propria bicicletta sarà necessario avere una camera d'aria di scorta della giusta dimensione ed essere muniti di lucchetto. I freni, anteriore e posteriore, devono essere funzionanti e non usurati; i copertoni tassellati e in buono stato, gonfi alla giusta pressione. La catena deve essere oliata e non arrugginita.

Organizzatore e Guida: Marzia Stanghellini (Guida ciclo turistica sportiva FCI)

Costo di partecipazione: adulti 10 €; bambini 6 €; gratuità per il secondo bambino. Escursione adatta a tutti, possono partecipare bambini dagli 8 anni in su. I minori di anni 18 devono essere accompagnati da un adulto.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente l'escursione: Marzia Stanghellini 333 4284439 - mail: marzia.stanghellini@gmail.com