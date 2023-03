Contributi e materiali per un’agenda internazionale sulle risorse idriche

La IUCN ha partecipato alla Conferenza mondiale ONU sull'acqua svoltasi a News York dal 22 al 24 marzo. Lo scopo della conferenza è mobilitare gli Stati membri delle Nazioni Unite e altre parti interessate per riferire sui progressi compiuti durante il decennio 2018-2028 per l'azione internazionale sull'acqua per lo sviluppo sostenibile. L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ha messo a disposizione tutti i contributi e le documentazioni disponibili al fine di aggiornare l'agenda internazionale per tutela le risorse idriche e rendere l'acqua un bene accessibile a tutti.

