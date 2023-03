Area Camper, Bivacchi e Ostello nel Parco Cento Laghi

Sono inline 3 AVVISI ESPLORATIVI per manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di:

- BIVACCHI DI CASAROLA NEL PARCO VALLI CEDRA E PARMA – COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI - Scarica i documenti qui

- AREA CAMPER DI TRECOSTE NEL PARCO VALLI CEDRA E PARMA – COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI - Scarica i documenti qui

- OSTELLO "CASCINA CAVALLI" DI RIANA NEL PARCO VALLI CEDRA E PARMA – COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI - Scarica i documenti qui

Scadenza: 18/4/2023

Nei rispettivi link trovare i documenti necessari per partecipare alla procedura.

Per Informazioni contattare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP):

Dr. Michele Zanelli, Responsabile dell'Area Patrimonio e Lavori pubblici dell'Ente Parchi, Tel: 0521802688 int. 217, indirizzo e-mail m.zanelli@parchiemiliaoccidentale.it