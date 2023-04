Lex - In Gazzetta ufficiale il testo bollinato con gli allegati

E' stato varato il primo aprile ed entrerà in vigore dal 1° luglio il nuovo codice degli appalti con i relativi allegati. Si tratta del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici."

Link alla Gazzetta ufficiale