È stata presentata alla Rocca di Vignola la nuova edizione 2023 (la quarta) del Circuito Trail dei Parchi dell'Emilia, il campionato stagionale promosso dall'Ente Parchi Emilia Centrale che riunisce le più spettacolari gare di "trail running" nei Parchi dell'Appennino. Quest'anno le gare in programma passano da quattro a sette: al Trail della Riva (in programma il prossimo 15 aprile), all'Alpicella Trail (30 luglio), al Trail della Pietra (3 settembre) e alla Lago Santo Skyrace (30 settembre) disputate anche nella passata stagione, quest'anno si aggiungono il nuovissimo Rioluna Trail (in programma il 30 aprile) e il ritorno della Marcia dei Tori (28 maggio) e del Cima Tauffi Trail (22 luglio).

Un positivo ampliamento di appuntamenti che aumenterà lo spettacolo delle gare e la partecipazione degli atleti, che lo scorso anno si sono attestati sulle 1.300 unità complessive, distribuite sulle quattro gare disputate.

Nella serata vignolese sono stati premiati i 30 atleti "finisher" (nella foto), cioè quelli che hanno partecipato a tutte le gare in programma del Circuito 2022. La premiazione dei vincitori (i primi 5 atleti delle categorie uomini e donne della classifica assoluta), invece, si svolgerà in occasione del Trail della Riva di metà aprile, prima tappa dell'edizione 2023 del Circuito.

Per info, dettagli e iscrizioni: https://www.circuitotraildeiparchi.com/