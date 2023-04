29 aprile 2023, ore 9:00 - 16:30 - Borgo Tossignano (BO)

Ritrovo ore 9:00, presso l'Azienda agricola Piccola Romagna, in Via Campiuno, 23, 40021 Borgo Tossignano (BO)

Per la prima volta in Romagna, questo corso (rivolto ad escursionisti e appassionati) ha l'obiettivo di trasmettere i giusti comportamenti e atteggiamenti da mettere in atto nel momento in cui, durante le escursioni, ci si trovi in presenza di cani da protezione del bestiame.

Programma del corso

Ore 9.00 : registrazione dei partecipanti e saldo quota per accoglienza e visita in azienda, comprensiva della merenda (12€/cad).

: registrazione dei partecipanti e saldo quota per accoglienza e visita in azienda, comprensiva della merenda (12€/cad). Ore 9.30 : inizio parte teorico-pratica

: inizio parte teorico-pratica Ore 12.30 : pranzo al sacco

: pranzo al sacco Ore 13.30 : escursione

: escursione Ore 17.00: merenda e saluti

Il corso è patrocinato dal Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e realizzato in collaborazione con l'Associazione DifesAttiva e con l'Azienda Agricola Piccola Romagna

Lezione teorica (2h circa): Cani da protezione e strumenti di prevenzione. Temi trattati: panoramica strumenti di prevenzione, cani da protezione chi sono e come si comportano, come comportarsi quando si incontrano i cani da protezione, come comportarsi quando si incontrano sui percorsi recinzioni e sistemi di vigilanza.

Lezione pratica (45′ circa): Al termine della lezione teorica è prevista una visita in campo (della durata di 45′ circa) per un'applicazione pratica di quanto appreso con i cani da protezione dell'azienda e presa visione di altri strumenti di prevenzione.

Le lezioni teorico-pratiche saranno condotte dalla dott.ssa Luisa Vielmi (Ass.ne DifesAttiva) e dal dott. Roberto Are (Az. Agr. Piccola Romagna)

Escursione: partenza direttamente dall'azienda agricola, camminando per carraie e sentieri sterrati, sui confini del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, raggiungendo il Monte Fortino e chiudendo l'anello passando per l'abitato di Prugno.

Lunghezza: 8,3km – Dislivello: +/-350m – Difficoltà: E (medio) – Durata: 3,5h

L'escursione sarà condotta da Riccardo Raggi – Romagnatrekking®, Guida Ambientale Escursionistica e Guida del Parco Vena Gesso Romagnola

Partecipanti & Costi

Il Corso ha un costo complessivo di 40€ comprensivo di: lezioni teorico-pratica, materiali informativi, escursione e merenda (pane, formaggio, marmellata e miele)

N.B. Il costo dell'accoglienza e visita in azienda, compreso merenda (12€/cad) dovrà essere saldato direttamente in azienda all'atto della registrazione.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, compilando il form al seguente link:

https://www.romagnatrekking.it/corso/escursione-corso-escursionisti-cani-guardiania-maremmani-protezione-parco-regionale-vena-gesso-romagnola-borgo-tossignano/