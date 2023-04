La quinta edizione del Concorso "A City in MIND" verte sul tema "Salute e Benessere per tutti" e chiede ai bambini/e - ragazzi/e soluzioni delle classi partecipanti, idee e proposte, creative e innovative, per stimolare e aiutare le persone, di tutte le età, a raggiungere e mantenere ottime condizioni di salute e di benessere psico-fisico. Rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado della Regione Lombardia

Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale che le persone, di tutte le età, diventino agenti attivi per il cambiamento e che abbiano la possibilità di:

accedere alle scoperte mediche e scientifiche

adottare abitudini e stili di vita salutari

vivere in un ambiente salubre e in modo sostenibile, con un rapporto equilibrato con la natura e con le risorse ambientali

stare bene con gli altri

contribuire loro stesse a migliorare la salute e il benessere nelle proprie comunità

Le classi possono partecipare con elaborati di progetti che stanno già realizzando se inerenti al tema "Salute e benessere per tutti!"Ai ragazzi e alle ragazze che parteciperanno alla V edizione del Concorso "A City in MIND" diamo la possibilità di mettere in pratica con fantasia e creatività le conoscenze acquisite a scuola su:

educazione alimentare ed alimentazione sostenibile

sport e movimento

stili di vita sani e sostenibili

impatto dell'ambiente sulla salute umana e animale

sostenibilità ambientale ed energie green

nuove tecnologie collaborative

nuovi materiali e metodi di costruzione

cooperazione allo sviluppo per un mondo più inclusivo, equo, salutare e sostenibile

Massima libertà delle classi nel scegliere il modo in cui presentare la propria proposta tra queste categorie espressive:

multimediale (a titolo esemplificativo: video, podcast, presentazione di slides, canzoni, musica)

letteraria (a titolo esemplificativo: racconto, saggio breve, poesia, articolo giornalistico, lettera)

grafico/artistica (a titolo esemplificativo: poster, grafiche, foto con didascalia, fumetti, dipinti, giochi)

prototipi (a titolo esemplificativo: modellini 3D tipo plastici e maquette in cartone o altro materiale a scelta), rendering digitali

engagement – coinvolgimento (a titolo esemplificativo: eventi, feste, campagne social, campagne pubblicitarie)

Con quale obiettivo? Alle classi partecipanti chiediamo di ideare progetti, luoghi, giochi, eventi, campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, tecnologie o altri strumenti volti a promuovere e garantire la salute e il benessere fisico e psicologico tra i cittadini di tutte le età e a migliorare l'ambiente naturale nelle nostre città.

In palio 9.000 euro per i sei premi (tre per la categoria scuola primaria e tre per la categoria scuola secondaria di primo grado) per l'acquisto, prevalentemente, di servizi e attrezzature destinate ad attività didattiche e laboratoriali per gli studenti degli istituti scolastici premiati.

Partecipazione gratuita. Iscrizione e presentazione di elaborati entro il 30 Aprile 2023.

Per ulteriori informazioni contattare: comunicazione@fondazionetriulza.org – www.fondazionetriulza.org

Link alla news per avere altre informazioni.

Piattaforma per il caricamento degli elaborati al seguente link