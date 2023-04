13 aprile 2023, Bologna

Si svolgerà giovedì 13 aprile, a partire dalle 14.30, "La scuola in natura", convegno organizzato dal Dipartimento Scienze dell'Educazione 'Giovanni Maria Bertin' dell'Università di Bologna e Arpae. Sede dell'evento l'Aula Magna 'Piero Bertolini', in via Filippo Re 6, a Bologna.

IL convegno presenta e discute alcune evidenze emerse dalla ricerca triennale condotta dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna che ha accompagnato il progetto di sistema regionale La Scuola in natura. Il percorso, coordinato dal CTR Educazione alla Sostenibilità di Arpae Emilia-Romagna, ha l'obiettivo di promuovere l'educazione e la didattica all'aperto sostenendo i Centri di educazione alla sostenibilità nella collaborazione con i Servizi e le Scuole di ogni ordine e grado.

Dopo il convegno di ottobre rivolto ai servizi per l'infanzia, in questo secondo appuntamento saranno discusse le azioni di ricerca che hanno coinvolto gli educatori ambientali e gli insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado.

L'evento sarà aperto da Maurizio Fabbri e Daniele Ara, rispettivamente Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione e Assessore del Comune di Bologna con deleghe a Scuola ed Educazione Ambientale.

Sono previsti poi gli interventi introduttivi di Stefania Bertolini per il CTR Educazione alla Sostenibilità e di Anna Baldoni e Michela Schenetti per Unibo.

Seguiranno poi due tavole rotonde in cui sono previsti, tra gli altri, interventi da parte di coordinatori e operatori di Ceas e Servizi Educativi.

La chiusura del convegno è affidata a Chiara Giunti, del progetto "Avanguardie Educative" di Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) mentre alle ore 18.00, nel giardino del Dipartimento si terrà "100 storie", spettacolo con Gianni Manfredini.

Maggiori informazioni al link della notizia sul portale Arpae-Educazione alla Sostenibilità:

https://www.arpae.it/it/notizie/201cla-scuola-in-natura201d-convegno-a-bologna-il-13-aprile