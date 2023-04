Mandaci una foto se la incontri!

In Italia ci sono due specie con questo nome: la Zerynthia polyxena e la Zerynthia cassandra. Le due sono quasi indistinguibili a livello morfologico, ma da recenti approfondimenti (sia morfologici che genetici) si è scoperto che la prima è distribuita con popolazioni localizzate in Europa meridionale, mentre la seconda è costituita da tutte le popolazioni di Zerinzia localizzate geograficamente a Sud del fiume Po, che segna il confine immaginario tra gli areali di distribuzione delle due specie.

La Zerynthia cassandra risulta quindi essere una specie endemica italiana, presente in tutta la penisola, in Sicilia, ma assente in Sardegna. Presente e segnalata anche per il nostro Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. È specie ristretta a piccole colonie, spesso distanti tra di loro, caratterizzate dalla presenza della pianta nutrice: l'Aristolochia. Questa pianta produce sostanze tossiche e il bruco della farfalla, cibandosene, diventa incommestibile così come l'adulto. Proprio per questo motivo, sia i bruchi che gli adulti mostrano una livrea dai colori brillanti d'avvertimento, aposematici, per scoraggiare potenziali predatori.

La si può vedere volare principalmente nei pressi di ambienti umidi, sponde dei fiumi, luoghi incolti, canneti, margini di prati coltivati, vigneti, radure, dalla pianura sino ai 900 metri di quota. È una specie tipicamente primaverile, che vola dalla metà di marzo alla fine di maggio a seconda della quota, con una sola generazione all'anno.

Questa farfalla è sempre più rara a causa delle trasformazioni dei prati-pascolo in monocolture di graminacee, della pulizia e dell'uso di pesticidi nelle colture, della bruciatura delle stoppie e dei margini dei prati, dei pascoli e dei fossi e dell'incremento dell'urbanizzazione e di attività ricreative incompatibili con la conservazione della pianta alimentare.

Se durante le tue passeggiate dovessi incontrarla, dunque, inviaci una sua foto con le coordinate o la località in cui l'hai osservata. È una farfalla unica nel suo aspetto, difficile da confondere con altre.

promozione@parchiromagna.it