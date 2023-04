Informazioni utili e norme di comportamento

Nei prossimi giorni molti saranno i visitatori che verranno al Parco della Mandria per un semplice pic-nic o per una grigliata con amici e famiglia.

Il Parco è aperto a tutti (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) ed è importante, nel rispetto della Natura e delle norme di comportamento, utili per tutelare l'ambiente e la vita dell'Area protetta sapere alcune fondamentali informazioni:

Su tutto il territorio sono presenti aree attrezzate con panche e tavoli per consumare il Vostro pic-nic gratuitamente

Alcuni prati ( in deroga al divieto di calpesto) sono a vostra disposizione per il pic-nic, li trovate indicati nelle mappe presenti ad ogni ingresso.

Ricordiamo che è possibile grigliare ESCLUSIVAMENTE nel prato in zona Cascina Prato Pascolo, a circa 500 mt dall'ingresso principale di Ponte Verde; la zona in oggetto ha a disposizione alcuni tavoloni con panche e bidoni per differenziare i rifiuti, si trova in area aperta al pubblico quindi NON è prenotabile.

E' necessario portare tutta l'attrezzatura da casa (barbecue, carbonella ecc), importante!!! NON si possono fare fuochi a terra e NON sotto gli alberi!!!

Anche in Piemonte la siccità sta creando problemi agli ambienti naturali, quindi controllate sempre i nostri canali e il nostro sito (www.parchireali.it/parco.mandria/) per verificare che NON sia in corso un'allerta incendi. In questo caso NON è possibile accendere fuochi in NESSUN luogo all'interno del Parco.

Aiutateci con i Vostri comportamenti responsabili: RIDUCETE i vostri rifiuti, RIUTILIZZATELI prima di gettarli, RICICLATELI se non potete fare altrimenti. NON create nuovi rifiuti!