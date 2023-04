Riparte il progetto regionale Ben-essere in Natura all'interno del Parco dell'Oglio Sud! Per l'occasione, si potrà assistere a tre spettacoli teatrali realizzati in collaborazione con l'Associazione Piccolo Parallelo, di Enzo Cecchi e Marco Zappalaglio, con i Comuni di Bozzolo, Piadena Drizzona e Pessina Cremonese - vediamoli insieme:

Sabato 13 maggio alle ore 21.00 - "IL VANGELO SECONDO L'ASINA" presso Tezzoglio di Bozzolo

Sabato 27 maggio alle ore 21.00 - "TAIKO TRIO TAIKO NO KOE" presso il Chiostro Convento dei Gerolamini (sede Municipio) a Piadena

Sabato 9 settembre alle ore 21.00 - "ORTI INSORTI" presso Villarocca di Pessina Cremonese

