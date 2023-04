Il 7 Aprile di ogni anno, a partire dal 1948, si celebra la Giornata Mondiale della Salute. Il 1948 è l'anno in cui si è tenuta la prima Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la quale ha deciso di istituire una giornata riconosciuta a livello internazionale per promuovere la salute, proteggere il mondo e servire i vulnerabili, in modo che tutti, ovunque, possano raggiungere il più alto livello di salute e benessere. In tal senso, lo scopo di questa ricorrenza è quello di promuovere la sensibilizzazione sanitaria mondiale.

Negli ultimi 50 anni, questa ricorrenza ha portato alla luce questioni sanitarie significative, quali la salute mentale, l'assistenza materna e infantile e il cambiamento climatico. La celebrazione fornisce l'opportunità di focalizzare l'attenzione mondiale su questi aspetti fondamentali della salute globale e sensibilizzare circa gli argomenti principali che riguardano la salute pubblica.

Il 7 Aprile 2023 l'Organizzazione Mondiale della Sanità celebrerà il suo 75° anniversario.

L'OMS ripropone la quarta edizione del Festival "The Health for All Film Festival". I film sono un modo potente per aumentare la consapevolezza, migliorare la comprensione e incoraggiare cambiamenti comportamentali positivi.