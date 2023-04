Lex – Criteri Ambientali Minimi per realizzazione area ludica

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha messo un decreto sui Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni.

