Domenica 16 aprile nel Parco dei Cento Laghi

Una facile escursione aperta a tutti, MA DEDICATA al turismo accessibile, in particolare a persone disabili e/o con mobilità ridotta. Un asino trainando un apposito mezzo, trasporterà una persona.

Si tratta di una comoda trasportina munita di poggia testa e di cinture di sicurezza, che oltre ad offrire la possibilità di immergersi nella natura in luoghi altrimenti non accessibili, viene trainata da un asino, che data la sua indole, consente di relazionarsi con uno stupendo animale, il quale poi condurrà la passeggiata a ritmo naturale.

200 /200

Grado di difficoltà: E (escursionistico) - Dislivelli complessivi: +200 m; -200m - Tempo di percorrenza: 4 ore

Ritrovo: Domenica 16 Aprile 2023 ore 9:00 c/o Agriturismo Casanuova, strada di Carobbio 11, Tizzano Val Parma (PR). Termine escursione: ore 13:00

Attrezzatura richiesta: Abbigliamento comodo, a strati, zaino con acqua e calzature da trekking

Organizzatore e Guida: Diadorim Saviola (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: 20 € (per il disabile in carrozzina), 10 € per gli accompagnatori

Prenotazione obbligatoria: 349 161 3984 diadorim.saviola@libero.it

L'escursione è aperta ad un disabile in carrozzina che viene trasportato con apposito mezzo dall'asino al seguito