Domenica 16 aprile nel Parco dello Stirone con Camminaparchi

Una passeggiata ad anello nel Parco Stirone e Piacenziano, da loc. Scipione Passeri a Cangelasio nelle fioriture delle orchidee.

Percorreremo parte dei sentieri natura mappati dal CAI con partenza da località Pietra Nera di Scipione Passeri. Attraversando inusuali emergenze geologiche e botaniche che ci sorprenderanno per la loro bellezza, saliremo al Monte Combu con viste spettacolari sul borgo di Vigoleno e a 360° sulla pianura e sul crinale Appenninico. Lungo prati e incontaminati boschetti di collina arriveremo sulla costa di Cangelasio da dove scenderemo attraverso i vigneti al laghetto di Pietra Nera. Qui per chi lo desidera, potremo salutarci sul far della sera con un bicchiere di vino e un aperitivo autogestito con la formula "ognuno porta qualcosa"

Grado di difficoltà: M - medio - Lunghezza: 5,7 Km - Dislivelli: 300 m in salita, 300 m in discesa. Tempo di percorrenza: 2:30 h

Ritrovo: Domenica 16 Aprile 2023 ore 15.30 c/o Trattoria Il Cavallo di Scipione Ponte dove lasceremo alcune auto compattandoci su altre per raggiungere il luogo della partenza a piedi (che ha limitata possibilità di parcheggio). Termine escursione: ore 19:00 Loc. Scipione Passeri

Attrezzatura richiesta: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola strutturata tipo Vibram, k-way, abbigliamento da escursione adatto alla stagione

Organizzatore e Guida: Paola Bondani (GAE)

Costo di partecipazione: 10 euro adulti – bambini (min 6 anni) e ragazzi 5 euro