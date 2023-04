I Concerti nella ex Cava Marana XI edizione

Anche quest'anno, a giugno, si terranno i concerti all'interno della suggestiva ex cava Marana: si tratta dell'undicesima stagione di questa iniziativa. Questi undici anni ci hanno aiutato a comprendere come rendere efficace questo progetto culturale che inquadra la rassegna all'interno di un più ampio discorso relativo alla valorizzazione del territorio del Parco della Vena del Gesso Romagnola con lo scopo principale di portare messaggi di benessere culturale, ambientale e di conoscenza dei nostri preziosi luoghi. Per realizzare in concreto questo progetto di sinergia tra natura, cultura e musica, ai concerti del 9, 16, 23 e 30 giugno sono state affiancate quattro escursioni, due all'interno del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola e due alla scoperta di Brisighella e dei prodotti tipici. Le escursioni, su prenotazione per chi desidera iscriversi, precederanno i concerti e si concluderanno in tempo per poter assistere alle esibizioni musicali. I concerti si svolgeranno tutti venerdì di giugno alle ore 21.15 sotto la Direzione del Direttore della Scuola Sarti, Donato D'Antonio.

Concerti

2 giugno La lezione di Burt The look of love

9 giugno Inseguendo quel suono Una storia di Ennio Morricone

16 giugno Paganini non ripete Omaggio a Nicolò Paganini

23 giugno Klezmer and Beyond Omaggio alla Pace

30 giugno Armonie d'Arpe Concerto per duo Arpe

Eventi Collaterali

Il 9 e 30 giugno visita guidata al Borgo Medievale di Brisighella e assaggio prodotti tipici a cura della Proloco di Brisighella (costi e prenotazioni 0546 81166 iat.brisighella@racine .ra.it)

Escursioni guidate

Il 16 e il 23 giugno sarà possibile accedere ai concerti con una escursione con partenza dalla stazione di Brisighella per prenotazioni del 16 giugno i Cai Faenza (cell.3383367060 info@caifaenza.it), per il 23 giugno Leopodistica (cell 3391875656 info@leopodistica.it)







L'interno della ex Cava Marana presenta una temperatura media di circa 18 gradi e si consiglia, per poter assistere ai concerti in comodità, di indossare un abbigliamento adeguato e di organizzarsi autonomamente per le sedute con teli o cuscini.

L'ingresso è gratuito senza prenotazione con offerta libera volontaria destinata

alle attività della Scuola Sarti.

Per informazioni inviare una mail a info@scuolasarti.it.

Per un programma di maggior dettaglio scarica la locandina.