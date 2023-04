Nel solo mese di marzo 2023 in Italia sono state vendute 8.170 auto eletriche, portando a 183.467 il numero delle auto elettriche circolanti, che possono disporre di 41.173 punti di ricarica ad accesso pubblico, in maggior parte a bassa potenza, da 3 a 22 kW, ma anche centinaia di punti di ricarica ad alta potenza, da 100 a 350 kW (fonte: Motus-E )



Crescono quindi anche in Italia le auto senza emissioni, e cresce il loro uso anche per lunghi viaggi: ora perciò sulle sulle mappe di Parks.it sono visibili le posizioni di oltre 300 stazioni di ricarica ad alta potenza, cliccando in legenda il pulsante "ricarica EV≥100kW" (ricarica auto elettriche con potenza maggiore o uguale a 100 kW) per consentirvi di valutare dove fare tappa per ricariche di 20 o 30 minuti nei vostri viaggi da e verso i parchi!



Le 300 stazioni di ricarica sono contrassegnate sulla mappa di ogni area protetta con l'icona azzurra col fulmine bianco, come ad esempio la mappa del Parco Nazionale del Gran Paradiso: si tratta di 96 stazioni di ricarica Ewiva, 67 stazioni di ricarica Tesla (di cui 28 anche per veicoli non Tesla), 62 stazioni di ricarica Free To X, 26 stazioni di ricarica Ionity, ed un minor numero di stazioni di ricarica Enel X, BeCharge, Neogy, Route 220 e Duferco.

Cliccando sulla singola icona si apre il fumetto con il nome della stazione di ricarica, la potenza massima di ricarica ed il numero di punti di ricarica (almeno uno stallo, spesso 2 o 4, ma anche 6, 8, 12, 16, 20 e fino ad un massimo di 24 stalli per stazione).



Buona consultazione, e buone soste di ricarica del vostro EV da e verso i parchi italiani!