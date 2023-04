A SPASSO CON L'ORNITOLOGO

Quando: Domenica 16 Aprile alle 9:30

Dove: Centro Visite LIPU Via Patrioti 22, Inarzo

Cosa: visita guidata nella riserva integrale in uno dei periodi dell'anno più adatti alle osservazioni di rapaci, anatre e aironi di diverse specie. Una guida ci condurrà fino alla torretta di osservazione per scrutare i canneti e gli stagni della palude alla ricerca delle numerose specie presenti. Evento sconsigliato sotto gli 8 anni

Costo: 6€ adulti, 4€ ragazzi e soci LIPU

Si consigliano scarponcini e binocolo.

E' obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all'evento entro le 12.00 del giorno precedente.

In caso di maltempo l'evento è annullato.

GIROVAGHI PER NATURA

Quando: Domenica 16 Aprile alle 14:30

Dove: Centro Visite LIPU Via Patrioti 22, Inarzo

Cosa: un percorso libero dedicato agli adulti per esplorare con i propri sensi l'ambiente naturale. Saprete riconoscere alcuni profumi? E i canti degli uccelli? A fine pomeriggio un momento in cui ci si ritrova per scoprire se siete stati abili nell'affinare i vostri sensi. L'evento è consigliato agli adulti

Costo: gratis

Si consigliano scarponcini e binocolo.

E' obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all'evento entro le 12.00 del giorno precedente.

In caso di maltempo l'evento è annullato.