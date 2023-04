Domenica 16 Aprile il Parco Oglio Nord in collaborazione con Coldiretti Bergamo e l'Ostello Molino di Basso organizzano una giornata enogastronomica e sociale per valorizzare i prodotti locali e salvaguardare la storia e la cultura alimentare di una comunità. Per tutta la giornata saranno presenti gli stand dei produttori del territorio e attività di intrattenimento per bambini.

La cucina dell'Ostello Molino di Basso proporrà piatti tipici con i prodotti locali.

Dove: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info: Parco Oglio Nord tel. 0374 837067 cell. 366 9533121 - cultura@parcooglionord.it; Ostello Molino di Basso tel. 0363 174 0663 cell. 350 575 1271 - molinodibasso@gmail.com

Il programma della giornata lo potete trovare in allegato.