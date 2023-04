A San Secondo martedì 18 aprile

Il Comune di San Secondo Parmense ha organizzato martedì 18 aprile alle ore 21.00 presso la Sala delle Scuderie della Rocca dei Rossi una serata informativa e di approfondimento dedicata alla presenza del lupo nella bassa.

Il Dr. Emanuele Fior, naturalista istruttore tecnico dell'ente Parchi del Ducato e il Dr. Luigi Molinari, istruttore tecnico del Wolf Apennine Center ci spiegheranno chi è il lupo, come riconoscerlo, chi sono i lupi della pianura e come si comportano; il monitoraggio, densità e distribuzione della specie e probabile evoluzione; il rapporto con l'uomo e le sue attività, abitudini vecchie e nuove; cosa si deve sapere e come ci si deve comportare, miti da sfatare e da confermare, curiosità, corretta informazione e comunicazione.

L'incontro è ad accesso libero e gratuito.

La Rocca dei Rossi è situata in piazza Mazzini, 12 a San Secondo Parmense (PR).

Per informazioni: Comune di San Secondo 0521/377311.