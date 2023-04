Martedì 25 aprile con Camminaparchi

Percorreremo il Sentiero d'Arte pedalando tra vigneti e opere d'arte, tra i primi rilievi che preannunciano l'Appennino. La nostra escursione si svolgerà tra i vigneti e la vista sarà subito rapita dallo straordinario Castello di Torrechiara. Un territorio che offre attrattive storiche, enogastronomiche e naturalistiche.

Grado di difficoltà: Turistico (facile) - Dislivelli complessivi: 100 m - Distanza 10 Km - Tempo di percorrenza (escluse le soste): 1.15 h - Escursione adatta a tutti, possono partecipare bambini dagli 8 anni in su.

Ritrovo: Martedì 25 Aprile 2023 ore 10.00 presso il Parcheggio in Strada del Mulino, località Torrechiara (Langhirano PR). Termine escursione: ore 12.30

Attrezzatura richiesta: abbigliamento a strati, pantaloni lunghi (o corti) comodi, scarpe chiuse, giacca antivento, occhiali, guanti, casco obbligatorio, scorta personale di acqua (almeno 1 litro a testa). Portare un telo per sedere a terra. Bicicletta di tipo MTB. Per chi utilizza la propria bicicletta sarà necessario avere una camera d'aria di scorta della giusta dimensione ed essere muniti di lucchetto. I freni, anteriore e posteriore, devono essere funzionanti e non usurati; i copertoni tassellati e in buono stato, gonfi alla giusta pressione. La catena deve essere oliata e non arrugginita.

Organizzatore e Guida: Marzia Stanghellini (Guida ciclo turistica sportiva FCI)

Costo di partecipazione: adulti 7 €; bambini 5 €; gratuità per il secondo bambino. Escursione adatta a tutti, possono partecipare bambini dagli 8 anni in su. I minori di anni 18 devono essere accompagnati da un adulto. Posti limitati.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente l'escursione: Marzia Stanghellini 333 4284439 - mail: marzia.stanghellini@gmail.com