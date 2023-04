Domenica 23 aprile per famiglie

Dramatrà ha scelto il Parco Boschi di Carrega per organizzare una divertente attività per famiglie!

Domenica 23 aprile 2023 dalle 14 alle 16 nel parco si terrà "Trekking al tesoro".

A pochi chilometri da Parma, il Parco Boschi di Carrega si presenta come una suggestiva foresta nella pianura alle porte della città. Un luogo perfetto per una passeggiata pianeggiante alla scoperta di boschi, piccole colline, laghetti nascosti.

Un itinerario alla ricerca di indizi che portino a scoprire la fauna e la flora del luogo, porterà le famiglie a sfidarsi in un gioco immersi nella natura.

Tutti sanno cos'è una caccia al tesoro, ma un Trekking al Tesoro?

Si tratta di un gioco a squadre da svolgere in luoghi naturalistici, dove camminare è parte integrante del gioco (da qui la parola trekking).

Ai partecipanti viene fornita una mappa con dei punti, dove dovranno recarsi per trovare un indizio.

Una volta in loco dovranno trovare le orme e scoprire quale animale le ha lasciate.

L'esperienza del Trekking al Tesoro coniuga l'avventura della ricerca della caccia al tesoro con la scoperta di nuovi luoghi, spesso al di fuori di percorsi turistici, grazie allo studio mirato che vi è alla base della progettazione del gioco.

Il punto di ritrovo è il parcheggio del Serraglio in Strada del Conventino a Collecchio (PR).

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria: Trekking al tesoro

Evento organizzato da Dramatrà - Città in scena con il contributo di Fondazione Cariparma e con il patrocinio dei Parchi del Ducato.