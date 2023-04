Siamo lieti e orgogliosi di annunciare l'uscita del nuovo numero della rivista Cristalli.

Nella realizzazione di questo secondo magazine, siamo stati spinti dal desiderio di invitarvi ad una scoperta appassionata di un territorio, come quello del Parco della Vena del Gesso romagnola, ricco sotto ogni punto di vista: naturalistico, culturale, storico e per radicate tradizioni eno-gastronomiche.

La prima parte del periodico è stata dedicata alla conoscenza del Parco attraverso gli occhi dei nostri ricercatori e delle loro preziose attività sul campo, finalizzate alla conservazione del patrimonio naturalistico.

La seconda parte, più cospicua, si è, invece, focalizzata su tutti gli eventi che sono stati organizzati dalla primavera all'autunno 2023 all'interno del territorio del Parco. Il programma è molto ricco e variegato.

Lo scopo è stato quello di incrociare la passione, la professionalità e l'ospitalità delle Guide del Parco, con il loro nuovo programma escursionistico, e quelle degli agriturismi e delle aziende agricole con il passaporto dell'ospitalità, un divertente strumento per scoprire il nostro territorio e i suoi prodotti.

Non mancano poi le visite guidate con esperti geologi al Museo Geologico del Palazzo Baronale e la possibilità di prenotare le visite nelle grotte turistiche della Tanaccia e del Re Tiberio, insieme alle nostre guide speleologiche. Un'avventura esclusiva!

Il Giardino delle Erbe Officinali, che coltiva la bellezza vegetale dal 1975, è un'altra attrazione da non perdere, così come lo storico centro visita del Rifugio di Ca' Carnè a Rontana e la Casa del Fiume a Borgo Tossignano. I concerti alla ex-cava Marana, alla loro undicesima edizione, sono veramente imperdibili e concorrono, anche loro, a coniugare questa sinergia tra natura, territorio, cultura e tradizioni.

Tutto ciò può essere sperimentato in compagnia di Guide formate e preparate, disponibili alla piena accoglienza. Crediamo, infatti, che certe esperienze vadano vissute con consapevolezza per essere apprezzate a pieno e che il "fai da te" non sempre ci porta a scoprire tutto ciò che un territorio può offrire e ospitare.

Ci auguriamo che questo numero vi porti nelle nostre terre con occhi curiosi, alla ricerca di esperienze che possano soddisfare i vostri cinque sensi: che i vostri occhi possano colmarsi delle bellezze della natura, le vostre mani possano sfiorare il gesso delle nostre rocce e ne possano percepire il suo antico valore; che il vostro gusto sia allietato dai prodotti tipici del territorio, che il vostro udito sia accarezzato dalle musiche delle orchestre e che il vostro olfatto sia nutrito dai profumi della primavera.

Vi aspettiamo!