Appuntamenti dal 19 al 25 aprile 2023

I Parchi Reali sono luoghi magici, dove ritrovare il contatto con la Natura, e passare una giornata insieme ad amici e parenti in totale sicurezza.

Il Parco è sempre aperto, dalle 8 alle 20, chiusure in caso di forte maltempo per motivi di sicurezza.

Attenzione!!! Per per coloro che volessero fare una grigliata con parenti ed amici: al Parco de La Mandria è possibile grigliare nel prato in zona Cascina Prato Pascolo ( in allegato dettaglio mappa), a circa 500 mt dall'ingresso principale di Ponte Verde;

Rammentiamo che è necessario che portiate tutta l'attrezzatura da casa ( barbecue, carbonella ecc) e che la zona in oggetto ha a disposizione alcuni tavoloni con panche.

E' INDISPENSABILE osservare le norme di sicurezza per cui NON si possono fare fuochi a terra e NON sotto gli alberi. La zona NON è prenotabile.

L'Estate non è poi così lontana … il Centro Estivo di Cascina Brero vi aspetta! Mercoledì 19/4/23 alle 18.30 presso Cascina Brero appuntamento di presentazione per l'edizione Bosco d'Avventure edizione 2023!

Contattatel'Ufficio Informazioni per iscriverVi e saperne di più!

Sabato 22 aprile 2023 al Ciabot per una delle giornate Astronomiche dedicate ai bambinI! Astrokids!

Domenica 23 aprile pirmo appuntamento per scoprire sé stessi… al Ciabot con Skua e Noemi… "Magica-mente"!

Cascina Oslera apre con l'emozionante novità del Parco Avventura!

Per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni

Cascina Brero con attività e novità per tutta la famiglia!

Martedì 25 aprile l'appuntamento è a Brero con… CSI MANDRIA!

Indagini nel bosco, esperienza per famiglie

Sport

SABATO 22 (alle ore 7) e DOMENICA 23 (alle ore 9.30) APRILE ecco gli appuntamenti per correre ed allenarsi insieme nel Parco.

Le attività non necessitano di prenotazione, l'importante è essere puntuali

Secondo la stagione i servizi al Parco de La Mandria possono variare i propri Orari e giorni di Apertura, vi invitiamo a contattarli direttamente:

· Cascina Oslera – contattare i referenti al numero: 366/4994250

· Chiosco 2 Crepes a Cascina Vittoria aperto secondo le condizioni meteo – contattare i referenti al numero: 348/7993808

· Caffetteria Reale Formont a Borgo Castello aperta dalle 9 alle 17

· Cascina Rampa APERTA dalle 9 alle 17 – chiusa mercoledì per riposo settimanale

· Cascina Brero APERTA - le visite naturalistiche sono attive tutto l'anno sia con le attività in programma, consultabili al seguente link https://www.arnicatorino.it/le-nostre-proposte/ sia con attività personalizzate su richiesta in qualsiasi data e orario da concordare con il punto informativo dei Parchi reali 011/4993381 info@parcomandria.it

· Castello degli Appartamenti Reali e Reggia di Venaria: consultare il sito: https://lavenaria.it/it/visita/orari

L'Ufficio Informazioni è a Vostra disposizione con i seguenti orari:

Dal MARTEDI' al VENERDI' : 9-12/14-17 - SABATO 9-13/14-17 DOMENICA e FESTIVI 9 -13/14,00-17,30

Email: info@parcomandria.it – tel. 011/4993381