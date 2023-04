Torna il Bioblitz Lombardia: appuntamento a maggio!

Torna il Bioblitz Lombardia organizzato da Regione Lombardia con il supporto di AREA Parchi, il Parco Regionale Oglio Sud e la Riserva Naturale Le Bine!

Anche quest'anno oltre 50 Aree Protette di Lombardia partecipano all'evento di citizien science che ha lo scopo di censire la biodiversità regionale grazie all'aiuto dei cittadini.

Cosa si fa?

Grazie all'uso del tuo smartphone e all'applicazione gratuita Inaturalist, potrai immortalare flora, fauna e funghi o registrare richiami dell'avifauna o degli anuri (rane e rospi) che troverai nelle Aree Protette di Lombardia.

Le fotografie e le registrazioni, poi, andranno caricate sull'applicazione Inaturalist che suggerirà cosa avrai immortalato.

La community di esperti validerà poi l'osservazione!

Quando?

Quest'anno potrai scegliere tra tre modalità con cui partecipare all'evento:

1. Bioblitz Lombardia Aree Protette: nelle giornate del 19-20-21 maggio.

Scegli tra le diverse proposte delle Aree Protette aderenti, iscriviti e partecipa alle visite guidate con i naturalisti.

(A breve il programma completo delle attività)

2. Bioblitz Lombardia dalla mia scuola: dal 12 al 19 maggio.

Insieme alla tua classe potrai scoprire i tesori naturali che il giardino della scuola o un'area naturale vicino nascondono.

3. Bioblitz Lombardia da casa mia: dal 12 al 19 maggio.

Esercitati ad usare l'applicazione e immortala in autonomia la Natura che ti circonda.

Come partecipare?

1. Scegli a quale iniziativa aderire

2. Scarica gratuitamente l'applicazione INaturalist e registrati

3. Aderisci ad uno dei progetti dedicati: Bioblitz Lombardia Aree Protette, Bioblitz Lombardia dalla mia scuola, Bioblitz Lombardia da casa mia

4. Le osservazioni che farai all'interno del territorio regionale o delle Aree Protette durante le giornate del Bioblitz, in automatico verranno inserite nei progetti dedicati

5. L'applicazione ti fornirà dei suggerimenti di quello che hai immortalato

6. Se non sei sicuro dell'idenificazione, non ti preoccupare! La community di INaturalist validerà quello che hai trovato!

Allora? Cosa aspetti? Esplora la biodiversità di Lombardia e trasformati in un naturalista per un giorno!