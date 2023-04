Apertura a maggio

Il Parco dei Cento Laghi rappresenta anche un magnifico scenario nel quale dedicarsi alle proprie passioni e passatempi immersi in paesaggi meravigliosi, coniugando divertimento, sport e natura: dalla pesca sportiva, che è possibile praticare nei fiumi, torrenti e nei laghi di origine glaciale, alla raccolta dei funghi, attraverso boschi, sentieri, prati, vivendo e godendo dei profumi e colori del bosco.

In molti corsi d'acqua correnti all'interno del Parco e dell'Area Contigua è consentito e regolamentato l'esercizio della pesca sportiva (solitamente dall'ultima domenica di marzo, alla prima domenica di ottobre). Si comunica che per la stagione di pesca sportiva 2023, nelle acque del Parco dei Cento Laghi classificate D (zona a salmonidi), compresi i laghi Ballano e Verde, in assenza di un regolamento specifico, valgono le norme generali emanate dalla Regione Emilia Romagna con la L.R. n.11 del 07/11/2012 e DGR 411/2023 e il Regolamento Regionale n.1/2018.

Novità 2023 - Pesca nel Lago Ballano e Lago Verde

La pesca è consentita dalla prima domenica di maggio alla prima domenica di ottobre.

È consentito pescare esclusivamente con esche artificiali (cucchiaini, minnows) armate con amo singolo e senza ardiglione o con lo stesso opportunamente schiacciato; con tecnica a mosca con coda di topo, tenkara e con moschere o camolere fornite con non più di tre artificiali (mosche o camole) sempre con ami senza ardiglione. Si può trattenere un solo esemplare di salmonide al giorno con misura minima di 40 cm.

Per quanto non specificato valgono le norme in vigore per le zone D.

Per ulteriori informazioni contattare il Parco (Servizio Gestione fauna ittica) al 0521/802688 o scrivere a: info@parchiemiliaoccidentale.it