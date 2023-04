Nata il 22 Aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra. Come movimento universitario, nel tempo, la Giornata della Terra è divenuta un avvenimento educativo ed informativo.

I gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l'inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili. Si insiste in soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività dell'uomo; queste soluzioni includono il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate.

Durante la giornata della terra si organizzano congressi per specialisti, i quali discutono e trovano soluzioni atte a ridurre l'impatto ambientale dell'uomo sul pianeta, ma vengono organizzati anche tantissimi eventi aperti al pubblico.

In alcuni paesi più sensibili hanno addirittura trasformato la giornata della terra nella settimana della terra.

Nel corso degli anni la partecipazione internazionale all'Earth Day è cresciuta superando oltre il miliardo di persone in tutto il mondo: è l'affermazione della "Green Generation", che guarda ad un futuro libero dall'energia da combustibili fossili, in favore di fonti rinnovabili, alla responsabilizzazione individuale verso un consumo sostenibile, allo sviluppo di una green economy e a un sistema educativo ispirato alle tematiche ambientali.

Dobbiamo anche ribadire il concetto più importante: insegnare ai nostri figli l'educazione ambientale, facendo comprendere loro come comportarsi con il pianeta. Sappiamo che la scelta ideale sarebbe insegnarla correttamente nelle scuole, ma non possiamo più sperare che altri facciano "cose", oggi il futuro dipende da noi e dai nostri figli.