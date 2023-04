Il 24 Aprile si celebra la Giornata Mondiale per gli animali da laboratorio per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della sperimentazione e per far sapere che è possibile sostituire queste violente tecniche scientifiche con altre altrettanto all'avanguardia, ma Cruelty Free.

Istituita dalla National Anti-Vivisection Society di Londra nel 1979, oggi è riconosciuta come Giornata Mondiale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e continua a essere celebrata perché, nonostante le chiare indicazioni della Commissione Europea e delle leggi vigenti che sanciscono la priorità dei metodi alternativi, il fenomeno presenta ancora dimensioni impressionanti.

Ogni anno milioni di animali soffrono e muoiono in esperimenti di cui non ci si può fidare. Sebbene metodi scientifici avanzati sostituiscano costantemente la ricerca effettuata su animali, leggi nazionali obsolete richiedono ancora test obbligatori su di essi prima che un prodotto possa essere immesso sul mercato.

Solo il 30%, però, degli esperimenti riguarda la medicina. Il restante riguarda prove per testare prodotti cosmetici, industriali (detersivi, saponi, inchiostri, ecc.) o per prove psicologiche comportamentali.

Generalmente gli animali che vengono impiegati in Italia, comprendono cani, gatti, primati, roditori, furetti, capre, bovini, suini, rane e pesci, solo per menzionarne alcuni. E i numeri si riferiscono a dati resi noti nel 2017, perché da allora non sono mai state comunicate cifre più aggiornate.

In teoria un decreto legislativo punterebbe a limitare quanto più possibile la sperimentazione animale e a eliminarla completamente nei casi in cui non sia necessaria, raccomandando, come già detto, metodi alternativi o l'uso di animali solo come ultima possibilità.