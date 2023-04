Italia prima in Europa per certificazione turismo sostenibile nelle aree protette (Cets)

"I parchi naturali sono mete turistiche sempre più ambite soprattutto per i tanti che cercano il contatto con la natura e i viaggi all'insegna della sostenibilità. - lo afferma il presidente di Federparchi Luca Santini - Il sistema italiano dei parchi - che raggruppa parchi nazionali, regionali, riserve, aree marine protette ed altri siti tutelati - vede crescere costantemente le presenze di visitatori". Anche l'Istat, nel report "viaggi e vacanze 2022" fa riferimento al ritorno a livelli prepandemici delle visite "alle bellezze naturali" (54.9% dei viaggi estivi) nel cui ambito rientrano ampiamente le aree naturali protette.

"Il turismo nei parchi - prosegue Santini - necessita, tuttavia, di adeguate regole che ne garantiscano l'equilibrio con gli habitat naturali. Per questo Federparchi è da tempo impegnata nella diffusione nelle aree protette della Carte Europea del Turismo Sostenibile."

Nel 2022 l'Italia è stato il Paese europeo con il maggior numero di aree protette che hanno ricevuto la Carta Europea del Turismo Sostenibile, con 45 parchi certificati. Al secondo posto c'è la Spagna con 32. In Europa sono 120 in tutto le aree protette che hanno ottenuto la CETS, una garanzia per chi vuole conoscere la natura nel pieno rispetto della biodiversità.