Sabato 29 Aprile nella Riserva dei Ghirardi

In occasione del "Save the frog day" (giornata della salvaguardia delle rane) scopriamo come contribuire alla conservazione della piccola fauna acquatica costruendo un laghetto da giardino e scoprendo insieme la vita nei piccoli stagni, tritoni, rane, notonette, ditischi e gerridi.

Il laboratorio si tiene sabato 29 aprile dalle ore 15 alle 18.

Iniziativa gratuita a cura di WWF Parma e Parchi del Ducato Ritrovo presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi, Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR).

Per informazioni: info.riservaghirardi@parchidelducato.it . Prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093.