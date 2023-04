Attività per bambini al Parco del Taro Sabato 29 Aprile

Un altro appuntamento del progetto Si Legge Biodiversità alla scoperta di tracce e impronte.

Partendo dal libro "Orso, buco!" di Nicola Grossi ci immergeremo nella splendida cornice del Parco del Taro per una divertente visita guidata accompagnata da un laboratorio didattico/creativo in cui impareremo, giocando, a distinguere le varie tracce e impronte degli animali del Bosco; osserveremo anche le piante e gli anfibi per ritrovare Orso Buco!

Ad accompagnarci sarà la Guida Luca Fantuzzi.

Passeggiata facile; Lunghezza percorso: 1,5 km - Dislivello: nullo

Ritrovo: Sabato 29 Aprile ore 10.00 presso la Corte di Giarola, Strada Giarola- Collecchio (PR)

Prenotazione obbligatoria ai Contatti: UIT MONTE FUSO - tel.: +39 327/7805185 - mail: eventi@coopfuso.com

Attività gratuita

In caso di maltempo, l'attività si terrà ugualmente al coperto negli spazi della Corte.

Il progetto Si Legge Biodiversità è promosso dai Parchi del ducato con il contributo di Fondazione Cariparma sul bando "Leggere crea Indipendenza"