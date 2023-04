Sabato 29 Aprile escursione di Camminaparchi

Vigoleno è stato certificato tra i Borghi più belli d'Italia grazie all'integrità della struttura originaria ma anche grazie alla ricchezza storica e geologica che lo caratterizza. Ci arriveremo attraverso strade minori e carrarecce che costeggiano i vigneti del prezioso Vin Santo, una DOC di cui va fiero il territorio. Con partenza da località Trabucchi percorreremo la strada che corre tra il torrente Stirone ed i calanchi fino al piccolo oratorio di San Genesio. Da qui saliremo sul filo di costa tra la valle dello Stirone e dell'Ongina e attraverso Case Orsi arriveremo al Borgo di Vigoleno dove visiteremo l'antica Pieve e dove consumeremo il pranzo al sacco. Proseguiremo il cammino sull'antica via di percorrenza medievale che collegava la pianura alla collina lasciandola per attraversare lo Stirone e tornare a Trabucchi lungo il sentiero che costeggia il curioso ofiolite di Pietra Nera.

Grado di difficoltà: M - medio - Distanza: 11 Km - Dislivelli: 300 in salita, 300 in discesa - Tempo di percorrenza: 4 ore

Ritrovo: Sabato 29 Aprile ore 9.00 c/o Trattoria Cavallo in località Scipione Ponte (Salsomaggiore Terme PR), dove lasceremo alcune auto compattandoci su altre per raggiungere località Trabucchi, luogo della partenza a piedi (che ha limitata possibilità di parcheggio). Termine escursione Ore 15:00 in loc. Trabucchi e rientro alle auto.

Attrezzatura richiesta: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola strutturata tipo Vibram, k-way, abbigliamento da escursione adatto alla stagione

Organizzatore e Guida: Paola Bondani (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: adulti 15 euro – bambini (min 6 anni) e ragazzi 8 euro

Prenotazione obbligatoria: paolabondani@gmail.com - tel 376 0176425