Domenica 30 Aprile a Mezzani per Si Legge Biodiversità

Presso la biblioteca comunale "F. Provasi" di Mezzano Inferiore (Comune di Sorbolo Mezzani) domenica 30 aprile 2023 alle ore 16 va in scena "Safari", uno spettacolo di burattini adatto ai bambini dai 3 anni.

Andiamo alla scoperta della natura della Riserva Parma Morta e dei nostri territori grazie a Lomè, a Violetta e ai personaggi originali del Teatro Medico Ipnotico.

Burattinai: Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini

Burattini, scene, costumi: Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini

Assistente: Andrea Alberici

Musiche: Luca Maini

Il capocomico Lomé per poter sopravvivere è ancora alle prese con il problema di rendere attuale il suo teatrino di burattini. Inventa allora un format, il "fotosafari" e organizza un casting. Tra i candidati la giovane Violetta presenta il progetto più convincente: vorrebbe portare equilibrio all'eccesso di "domestico" dei nostri tempi e per farlo pensa di fotografare il "selvatico" che si cela nel bosco. Il problema maggiore è vincere la paura di non essere all'altezza del compito. Ci riuscirà? Gli Spiriti del bosco incantato cercheranno di aiutarla...

Dai 3 anni

Lo spettacolo è ad accesso gratuito e libero e si terrà anche in caso di pioggia.

La biblioteca si trova in Via Unità d'Italia, 4 a Mezzano Inferiore nel Comune di Sorbolo Mezzani (PR).

L'iniziativa è organizzata dai Parchi del Ducato e curata da Teatro Medico Ipnotico con il patrocinio del Comune di Sorbolo Mezzani, nell'ambito del progetto "Si legge Biodiversità" per la promozione della lettura, finanziato da Fondazione Cariparma.

Per informazioni: Fiorella Zoli 0521/802688 – f.zoli@parchiemiliaoccidentale.it