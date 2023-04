Il presidente di Federparchi Luca Santini colloquia con il Corriere.it sulla gestione dei grandi carnivori

Bastano 5 cani bene addestrati per tenere un lupo o un orso lontano da un gregge. Perché le istituzioni dovrebbero lavorare per la prevenzione. «Ma gli animali selvatici vanno trattati e rispettati come tali, non sono una variante del cane o del gatto di casa»

