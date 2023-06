L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna comunica con piacere il rinnovo dell'incarico di Presidente al dott. Antonio Venturi.

Antonio Venturi divenne Presidente dell'Ente il 10 maggio 2018 e dopo 5 anni di mandato è stato rieletto all'unanimità dal Comitato Esecutivo nella seduta del 16 maggio scorso.

Il Presidente commenta così il rinnovo della nomina: "L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna sta lavorando con impegno per la ripresa delle attività nei territori colpiti dall' intenso evento meteorologico che si è verificato su tutta la Romagna ed in particolare nei comuni del Parco della Vena del Gesso Romagnola. L'ultimo anno ci ha visto impegnati anche nella realizzazione di azioni molto importanti dal punto di vista normativo, come il Piano Territoriale del Parco della Vena del Gesso Romagnola, la Candidatura Unesco della Vena del Gesso a patrimonio dell'Umanità e la partecipazione ai lavori per la Riforma della Legge regionale n.24 del 2011, relativa alla riorganizzazione del sistema regionale delle Aree Protette. Questi iter normativi non sono ancora conclusi e ho, quindi, accettato di proseguire il mio mandato per garantire una continuità ai lavori ancora in corso. Il mandato di Presidente ha una durata di 5 anni: mi riservo di lasciare l'incarico ad un nuovo Presidente anche prima del termine, una volta che saranno conclusi i tre progetti precedentemente citati che mi stanno molto a cuore e saranno strategici per la futura gestione dell'Ente".