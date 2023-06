Incontro ed escursione nell’ambito della rassegna park-to-park

Il parco nazionale della Gran Sasso -Monti della Laga partecipa alle celebrazioni del centenario dei parchi italiani in occasione del secolo di attività dei parchi nazionali del Gran Paradiso e di Abruzzo, Lazio e Molise. L'incontro "Percorsi senza barriere" è promosso dal parco nazionale e dal Club Alpino Italiano, durante il quale saranno affrontate le tematiche inerenti la fruibilità delle aree protette per le persone diversamente abili. L'evento si svolge nell'ambito della rassegna "Park to park" realizzata con Federparchi e si terrà il 24 giugno, ore 14.30,ad Assergi (AQ) presso la sede del parco nazionale Gran Sasso- Monti della Laga. Il 25 giugno ci sarà una escursione con guide CAI, sempre dedicata alle persone diversamente abili.

