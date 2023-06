Il Sentiero Italia CAI parte da Santa Teresa Gallura, in Sardegna, e termina a Muggia, in Friuli Venezia Giulia. Si percorrono territori montani alpini e appenninici, con la loro varietà ambientale, culturale e paesaggistica e tante aree protette.

Cornice dei previsti appuntamenti è la XXIV Settimana nazionale Escursionismo dal 23 giugno al 2 luglio 2023, a Bergamo e nelle Alpi Orobie con il messaggio camminare per conoscere, condividere e rispettare le montagne. Tantissime le attività in programma. Sentieri, rifugi e paesi, l'infrastruttura dell'escursionismo

Sabato 24 giugno -TAVOLA ROTONDA: Sentiero Italia CAI: l'emozione di scoprire insieme territori e paesi

Domenica 25 giugno - 2^ EDIZIONE DELLA "GIORNATA NAZIONALE SENTIERO ITALIA CAI

Il Sentiero Italia Cai nel suo sviluppo interessa direttamente 16 Parchi Nazionali, 37 Parchi Regionali, 14 Riserve Regionali e 3 Riserve Statali. Ci sono poi da considerare altre aree locali, i siti da Rete Natura , e Unesco. Uno scenario ampio e interessante.

Sabato 24 giugno 2023 -TAVOLA ROTONDA: Sentiero Italia CAI: l'emozione di scoprire insieme territori e paesi -Organizza: Gruppo di lavoro Sentiero Italia CAI.

Bergamo, Palamonti, ore 15:30

Presenta e modera: Giacomo Benedetti, Vice Presidente Generale con delega al Sentiero Italia Cai

Interviene Antonio Montani, Presidente Generale Cai

Saluti e Comunicazioni:

Dario Nisoli, Presidente Cai Bergamo

Filippo Di Donato, Gruppo di Lavoro Sentiero Italia Cai

Massimo Tuccoli, Presidente Commissione Centrale Escursionismo

Alessio Piccioli, Gruppo di Lavoro Sentiero Italia Cai, SOSEC

Marco Albino Ferrari, Direttore editoriale e Responsabile delle attività culturali del Cai

Eugenio Iannelli, Consigliere Centrale Cai, referente Escursionismo

Enrico Sala, Vice Presidente Gr CAI Lombardia

Invitato Gruppo Giovani Cai

Segue Dibattito aperto ai partecipanti

Domenica 25 giugno 2023 - 2^ EDIZIONE DELLA "GIORNATA NAZIONALE SENTIERO ITALIA CAI"

Sezioni e Gruppi Regionali Cai organizzano escursioni in 18 regioni lungo le tappe del grande percorso escursionistico. Un programma di avvicinamento alle "terre alte", per scoprite territori e promuovere effetti positivi che una forma di turismo responsabile e attento all'ambiente può lasciare nei singoli territori montani. Il Cai invita a conoscere luoghi e paesi non sempre interessate da grandi flussi di visitatori, ma non per questo meno meritevoli di essere frequentati.

