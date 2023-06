Con Camminaparchi sabato 01 luglio

Percorreremo un panoramico itinerario caratteristico per la bellezza dei laghi che si toccano, alti e suggestivi, spesso appena sotto il crinale. Tutta la serie di questi laghetti di quota rivestono una grande suggestione paesaggistica e una grande importanza naturalistica, vista l'altitudine e quindi la peculiarità climatica. Raggiungeremo il Passo del Giovarello per proseguire sul crinale fino al Monte Bocco dove potremo ammirare il tramonto. Scenderemo a Prato Spilla alla luce della luna quasi piena già alta nel cielo.

Dettagli tecnici: Si parte dal parcheggio di Prato Spilla (1.350 m slm) Si percorre il sentiero CAI 707 verso il lago Ballano dopodichè si prende il sentiero CAI 707-a che porta verso il lago Verde (1.490 m slm); non scendiamo al lago ma proseguiamo sul sentiero 707 a sinistra che entra nel bosco per arrivare in una valletta erbosa dove troviamo la Capanna Cagnin (1.590 m slm). Una volta arrivati alla Capanna Cagnin si prosegue iniziando a salire verso il crinale; dapprima si attraversa un bosco di faggi contorti, si giunge ad una grande placca inclinata residuo dell'ultima glaciazione e ci si ritrova tra ampi prati superiori ricoperti da cespugli di mirtilli. Salendo sempre verso il crinale si incontra il Lago Martini (1.714 m slm) e dopo aver incrociato il sentiero 705 che porta a Prato Spilla si arriva sul crinale al Passo Giovarello (1.754 m slm) Siamo sul crinale che separa l'Emilia Romagna dalla Toscana ed ora iniziamo a percorrere il sentiero 00; tenendo la sinistra , tra numerosi sali e scendi, si raggiunge il Monte Uomo Morto (1773 m slm) ed infine la meta della nostra escursione, il Monte Bocco (1790 m slm). Da qui potremo ammirare il golfo della Spezia, la Palmaria, il Tino, il Tinetto ed il tramonto. Il rientro avverrà attraverso Foce Banciola (1680 m slm) ed il sentiero che scende alla località di Prato Spilla.

Dislivelli complessivi: 550 disl + /550 disl -

Grado di difficoltà: MEDIO

Tempo di percorrenza: 4 h circa soste escluse

Ritrovo: Sabato 1 Luglio ore 18.00 in località PRATO SPILLA di Monchio delle Corti (PR), presso il parcheggio. Termine escursione: h. 22.30

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarpe da trekking con suola scolpita tipo Vibram meglio se alti per proteggere le caviglie (no scarpe da ginnastica); Zaino; Abbigliamento da trekking "a strati": maglia, pile o felpa, giacca protettiva antivento / antipioggia; Pantaloni lunghi da escursione; guanti/berretto/scaldacollo; borraccia con acqua: 1,5 Litro a testa; cena al sacco + barrette energetiche o frutta secca. Lampada frontale con pila carica

- CONSIGLIATO: bastoncini da trekking e cambio di vestiario da tenere in macchina

Organizzatore: ScarpiniAmo - Guida: Barbara Mazzieri (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: 16 euro dai 18 anni – 10 euro dagli 8 ai 17 anni – 36 euro per le coppie con ragazzi.

Prenotazione obbligatoria: cell. 339/82.75.388 - e-mail: scarpiniamo@gmail.com