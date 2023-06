Nel Parco Boschi di Carrega con Camminaparchi

Rilassante escursione serale per fuggire dalla calura cittadina ed immergersi nella storia dei Boschi di Carrega, prima oasi vicina alla città, dove anche le amate Duchesse di Parma amavano rifugiarsi. In questo ambiente nobile e sospeso ripercorreremo I loro passi, per concludere, per chi vorrà, con un brindisi presso l'enoteca posta proprio sotto alla Rocca di Sala Baganza.

Itinerario: Centro Visite Levati 190 m – faggeta di Maria Amalia 200 m circa – Casino dei Boschi 190 m – Lago della Grotta 170 m – Centro Visite Levati 190 m.

Percorrenza totale: 3,5 km circa. Dislivelli complessivi in salita e discesa 100 m in salita, idem in discesa (percorso ad anello)

Grado di difficoltà: Facile - Tempi di percorrenza stimati: 2,30 ore

Luogo preciso del ritrovo: Giovedì 29 Giugno 2023 ore 19.00 c/o Piazza A. Gramsci, Sala Baganza (PR). Successivo spostamento in auto verso il luogo di partenza dell'escursione (Centro Visite Levati). Termine escursione: ore 21.30, Centro Visite Levati, con successivo rientro in Piazza A.Gramsci, Sala Baganza (PR).

Eventuali attrezzature, abbigliamento e materiali consigliati: Scarpe e abbigliamento da trekking, zainetto, acqua (almeno 0,5 l a testa), copricapo, pile e/o giacca antivento, repellente per insetti, lampada frontale carica e funzionante. Consigliato un capo supplementare per la sera

Organizzatore e Guida: Luca Fantuzzi (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: Adulti e ragazzi oltre i 14 anni: € 8,00;

Prenotazione obbligatoria: cell. 3288726099 - email lucafantuzzigae@gmail.com

facebook www.facebook.com/lucafantuzzigae

Dopo la passeggiata, possibilità di degustazione vini e ristoro presso l'enoteca Salotto22 di Sala Baganza. Per info chiedere alla Guida, consumazione in enoteca non compresa nella quota e da saldare in loco al locatore.