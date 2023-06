Partendo dal MuMAB mercoledì 28 giugno

Uscita nel parco sui rapaci notturni

Come mai i gufi hanno le "orecchie" e le civette no?

Come riescono a individuare le loro prede?

Serata dedicata alla scoperta dei rapaci notturni e degli adattamenti che li hanno resi i Signori della Notte addentrandoci nei boschi del Parco dello Stirone e del Piacenziano.

La durata dell'attività è di circa 1 ora e mezza ed è adatta a tutti.

Si consiglia di portare una torcia.

Costo: 8 € adulti, 6 € per under 18. Pacchetti per famiglie: 20 € 2 adulti + 1 bambino - 24 € 2 adulti + 2 bambini.

L'iniziativa si svolge mercoledì 28 giugno 2023 dalle 21.00 alle 22.30 al Podere Millepioppi.

Il MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità si trova presso Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Prenotazione obbligatoria: Tel. e Whatsapp 0524/583595- email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it