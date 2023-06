Dopo gli appuntamenti svolti a maggio e l'iniziativa pubblica dell'11 giugno, si avviano a conclusione le attività del percorso partecipativo "Parco e Comunità", coordinato dall'Ente Parchi Emilia Centrale e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna sulla Legge Regionale n. 15/2018.

L'appuntamento è per venerdì 30 giugno, alle ore 15, nella sala del Consiglio comunale di Pievepelago, dove si terrà la tappa conclusiva del percorso partecipato per la progettazione condivisa del piano territoriale per il Parco del Frignano rappresentata dall'Assemblea di restituzione, durante la quale verrà condivisa la prima bozza del Libro Verde per il Parco, frutto dei risultati emersi dai workshop e dalle altre attività partecipative svolte nelle scorse settimane.

Anche questo incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

Per consentire la più ampia partecipazione possibile, l'Assemblea si svolgerà in modalità ibrida, ovvero sarà garantita la possibilità di partecipare sia in presenza sia a distanza, collegandosi al link: zoom.us/j/3337572587.

Per informazioni: tel. 053672134-059795721; info@parchiemiliacentrale.it