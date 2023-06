Durante il cantiere sarà garantito il solo transito ciclo-pedonale mentre i veicoli autorizzati dovranno accedere dall’ingresso di Cascina Brero.

Da lunedì 3 Luglio fino al mese di settembre l'ingresso principale al Parco Naturale Regionale La Mandria di "Ponte Verde" sarà oggetto di un importante cantiere di restauro architettonico e di efficientamento energetico, funzionale all'attività di vigilanza e informativa curata dall'Ente Parco. I lavori consistono in:

1 – Rifacimento di porzioni di tetto dei due piccoli fabbricati, con posa di dispositivi per future manutenzioni;

2 – Rimozione degli intonaci esterni degradati e loro rifacimento completo, con particolare attenzione agli elementi decorativi delle facciate.

3 – Demolizione e rifacimento delle pavimentazioni dei due casotti funzionali alla realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento ;

4 – Realizzazione di un nuovo servizio igienico anche per disabili nel casotto di monte, preceduto da un locale antibagno / spogliatoio.

5 – Sostituzione degli infissi esterni del casotto di valle con elementi ad alte prestazioni energetiche.

6 – Isolamento termico / acustico delle pareti interne del casotto di valle e dei soffitti dei due casotti;

7 – Realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento a pavimento per entrambi i casotti alimentato da pompa di calore ad alta efficienza energetica;

7 – Realizzazione di nuovo impianto elettrico, di illuminazione interna e di sicurezza, di trasmissione dati.

8 – Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione esterna dell'area di ingresso compresa tra i due casotti e del ponte, per fornire una luminosità rispettosa della normativa e con il minore impatto sulla componente naturalistica. In particolare verranno sostituiti i due lampioni storici con elementi nuovi ma di analoga fattura e aggiunte due lanterne. L'illuminazione dell'ingresso sul ponte avverrà attraverso l'installazione di 12 punti luce "segnapasso" ad incasso, posizionati sulle spallette, in grado di fornire un illuminamento orizzontale a raso del selciato. Gli apparati illuminanti saranno a LED, di ultima generazione, con basso consumo energetico, minimizzazione della dispersione luminosa, con temperatura della luce idonea alle caratteristiche naturalistiche dell'area. L'impianto sarà dotato di fotocellule che permetteranno l'accensione degli apparecchi non appena la luce diurna naturale sarà insufficiente anche in funzione delle condizioni atmosferiche, permettendo la regolazione del flusso luminoso necessario e garantendo contemporaneamente risparmio energetico, sicurezza e comfort degli spazi esterni. Nelle ore notturne con poca attività l'illuminazione sarà diminuita, aumentando il flusso luminoso unicamente al passaggio di pedoni o mezzi grazie ai sensori di movimento a infrarossi.

9 – Restauro e automazione degli storici cancelli in ferro e ghisa di accesso, provvedendo altresì all'allargamento del varco e alla posa di una nuova sbarra motorizzata;

10 – Restauro del selciato e del manufatto del Ponte, con riposizionamento delle guide in lastroni di pietra di Luserna e completamento delle campiture con cubetti di pietra di Luserna, in sostituzione degli attuali ciottoli, per favorire l'accessibilità anche a persone con scarsa capacità motoria. In particolare il selciato proseguirà anche nell'area compresa tra i due casotti;

11– Sistemazione delle aree esterne quale elemento fondamentale per orientare, direzionare e smistare correttamente i visitatori/operatori nell'area interna al Parco, tramite sostituzione delle attuali barriere in cemento, poste all'imbocco del ponte con staccionate in corten e bacheche informative; perfezionamento della segnaletica informativa e di indicazione strettamente correlata la definizione di percorsi per veicoli e per pedoni/ciclisti;

12 – Posa di elementi di arredo quali panchine, stalli per biciclette, fioriere,armadietti, ecc.;

13 – Installazione di totem digitale per fornire informazioni sempre aggiornate sui servizi offerti.

I lavori, progettati dal Raggruppamento Arch. Giorgio Franco Gandione, Soc. Extra Lever s.r.l. e Ing. Andrea Bauchiero, sono stati affidati dall'Ente Parco all'impresa C.R.B. s.r.l. con sede in Roma, tramite bando di appalto, per un importo di euro € 478.029,12.

L' ottimizzazione operativa di tutti gli impianti è funzionale ad ottenere per i due fabbricati del Ponte Verde il passaggio dalla classe energetica attuale G alla classe A2.

L'ingresso al Parco attraverso Ponte Verde (Viale Carlo Emanuele II, 256 – Venaria Reale), a partire dal 3 luglio e presumibilmente fino al 3 settembre, per esigenze di cantiere, sarà vietato ai veicoli e consentito esclusivamente a pedoni e ciclisti. Presso Ponte Verde resterà attivo con i consueti orari di apertura al pubblico il Punto informativo.

L'accesso dei veicoli autorizzati avverrà, fino a fine lavori, dall'ingresso di Cascina Brero (Via Scodeggio Venaria Reale), dove verrà predisposto il servizio guardiania per il controllo e accreditamento degli automezzi degli aventi diritto, con orario 8 – 16 dal lunedì al venerdì e 11 – 19 sabato, domenica e festivi. Cartelli stradali gialli, interni al parco, indicheranno le rotte percorribili dai veicoli autorizzati per raggiungere il Borgo Castello della Mandria (Museo, Uffici Ente Parco, Istituto Formont, residenti) e la Cascina Prato Pascolo (ristorante-bar Locanda della Mandria).

Il transito dei veicoli lungo le strade sterrate del percorso alternativo causerà purtroppo qualche disagio ai fruitori, per questo l'Ente è impegnato nella sua limitazione, compatibilmente con le esigenze di raggiungimento delle strutture interne all'area.

Comunicato a cura dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali

Per informazioni: info@parcomandria.it – 011 4993381