Il progetto di Federparchi, Triton Research, Lipu e Fundación Biodiversidad, con il supporto di Lega navale, ha attraversato per due mesi i luoghi più incontaminati del Tirreno

La fortunata campagna velica di LIFE A-MAR NATURA2000 è stata presentata, il 28 giugno, presso la sede della Lega Navale Italiana - Sezione Lido di Ostia, ad attori istituzionali e stampa con i risultati delle 6 settimane di navigazione alla scoperta di alcuni dei gioielli "naturali" più ricchi del nostro Mar Mediterraneo. Tra i circa 288 siti marini italiani Natura 2000 della "rete ecologica" istituita 30 fa dall'Unione Europea, che collega virtualmente tutti i siti più importanti per la conservazione di habitat e specie, la campagna velica si proponeva di toccarne almeno 30

I siti marini della rete Natura 2000 rappresentano uno scrigno di bellezza e biodiversità ancora poco conosciuto ma fondamentale, sia per i servizi ecosistemici che forniscono sia per gli obiettivi europei di conservazione del mare.

Per questo nasce LIFE A-MAR NATURA2000, progetto finanziato dal programma LIFE dell'Unione Europea, che ha l'obiettivo di informare, formare, educare, sensibilizzare e coinvolgere attivamente tutti i portatori di interesse del mondo del mare, dai turisti ai residenti, dalle istituzioni al mondo della ricerca, dagli operatori della nautica ai referenti delle attività sportive-ricreative, dai pescatori agli imprenditori locali, stimolando un'azione-reazione che porti a comportamenti più sostenibili, partecipativi e promotori di buone pratiche.

La campagna velica, organizzata e coordinata da Triton Research con il supporto operativo di Lega Navale Italiana, è stata raccontata con un diario di bordo condiviso sulle principali piattaforme social del progetto, che ha portato migliaia di appassionati ad esplorare, insieme agli equipaggi delle barche, oltre 50 siti marini delle coste di Liguria, Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio e Campania.

In parallelo Federparchi-Europarc Italia, coordinatore del progetto, e LIPU hanno coinvolto centinaia di stakeholders in una campagna di sensibilizzazione a terra che ha visto l'organizzazione di 17 eventi partecipativi e 14 visite guidate per promuovere tra tutti gli "utenti del mare", una fruizione consapevole e responsabile delle risorse naturali marine.

L'intera campagna velica è stata organizzata in collaborazione con i Parchi Nazionali di Cinque Terre, Arcipelago Toscano e Asinara, cofinanziatori del progetto e le Aree Marine Protette toccate lungo l'itinerario. A guidare la campagna a mare, sono stati scafi sequestrati alla criminalità organizzata e affidati dall'autorità giudiziaria alla Lega Navale Italiana.

Hanno partecipato alla conferenza stampa: Floriana Segreto, capitano di fregata del Corpo Capitaneria di Porto, il presidente del X Municipio di Roma Mario Falconi; Stefano Picchi direttore scientifico di Triton research, Michele Valente resp. Comunicazione Lega Navale; Alessandro Polinori, LIPU; Giampiero Sammuri, direttore del parco nazionale dell'Arcipelago Toscano e Francesco Carlucci direttore della Federparchi. Ha moderato al giornalista Letizia Palmisano.

"Il progetto LifeAMAR ha lo scopo di favorire la conoscenza e la consapevolezza dei siti marini ReteNatura2000. – ha detto il presidente di Federparchi Luca Santini in videomessaggio - In Italia abbiamo 32 aree marine protette, il 13% della superficie marina è tutelata. Abbiamo acceso l'attenzione su questi 288 siti marini "minori" anche perchè molti di questi potrebbero essere il fulcro di nuove aree marine protette, nell'ottica di raggiungere gli obiettivi europei del 30% di superficie tutelata entro il 2030, sia a terra che a mare."

Nella primavera 2024 la campagna velica verrà replicata in Spagna per un altro mese, sotto la guida di Fundación Biodiversidad, fondazione pubblica del Ministero per la Transizione Ecologica e la Sfida Demografica del paese, che porta avanti da anni diversi progetti di conservazione e gestione dei siti della Rete Natura 2000. Sono inoltre previste due regate veliche, la realizzazione di un documentario sui siti marini Natura 2000, numeroso materiale di approfondimento ed eventi pubblici.